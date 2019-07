Philip Morris, risultati trimestrali battono attese. Bene iQUOS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Importante balzo, per le azioni di. Il gigante del tabacco, nella giornata di giovedì ha annunciato i risultati del secondo trimestre che hanno battuto le attese diI ricavi netti nel periodo sono leggermente diminuiti, raggiungendo un totale di, battendo però la stima degli analisti di 7,38 miliardi. L'utile netto è stato di, pari a 1,49 dollari ad azione, rispetto ai 2,19 miliardi guadagnati nello scorso anno. L'utile adjusted per azione è stato diL'industria americana, ieri ha chiuso la seduta al Nyse con un balzo dell'8,1% dopo aver annunciato i risultati, migliorando laSembrerebbe importante la frontiera del tabacco riscaldato per, nella figura della, con gli investitori che hanno visto di buon occhio il ricavo che rappresenterebbe ildell'azienda. A confermarlo, anche l'intervento di Martin, CFO di Philip Morris, che ha dichiarato altri 100 milioni d'investimento per i prodotti a, come i riscaldatori di tabacco.