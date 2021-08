Philip Morris compra il 22,6% di Vectura e proseguirà con gli acquisti

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 18 Agosto 2021, 13:00







(Teleborsa) - Philip Morris International, società statunitense attiva nell'industria del tabacco, ha dichiarato di aver acquistato il 22,61% di Vectura Group, azienda farmaceutica britannica, in un acquisto di mercato. Il produttore delle sigarette Marlboro prevede di effettuare ulteriori acquisti sul mercato a 165 pence per azione.



Philip Morris ha dichiarato lunedì di aver avviato un periodo di gara con gli azionisti di Vectura a seguito della raccomandazione unanime del consiglio di amministrazione della società di inalatori per l'asma. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Vectura hanno diritto a ricevere 165 pence per azione, un premio del 60% sul prezzo di chiusura ex dividendo di 103 pence per azione Vectura il 25 maggio 2021.



"L'acquisizione di Vectura da parte di PMI fa parte della nostra strategia a lungo termine per trasformare PMI investendo nell'eccellenza scientifica e sfruttando le sue capacità e competenze - ha affermato l'amministratore delegato di PMI, Jacek Olczak - Il nostro investimento accelererà lo sviluppo e la fornitura di terapie per via inalatoria per affrontare molte delle esigenze mediche insoddisfatte di oggi".