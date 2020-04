Pharmanutra, ok assemblea a bilancio 2019 e dividendo

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Pharmanutra ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,46 per ciascuna azione avente diritto. La data di stacco della cedola sarà l'11 maggio 2020, la data di legittimazione al pagamento (record date) il 12 maggio 2020 e la data per il pagamento del dividendo il 13 maggio 2020.



L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, nelle persone di: Andrea Lacorte, Roberto Lacorte, Carlo Volpi, Germano Tarantino, Simone Strocchi, Giovanni Bucarelli e Alessandro Calzolari (indipendente), determinandone altresì il relativo compenso. © RIPRODUZIONE RISERVATA