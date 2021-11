PharmaNutra, nuovo accordo di distribuzione in Argentina

(Teleborsa) - PharmaNutra, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha firmato un nuovo accordo relativo alla distribuzione estera dei prodotti a marchio SiderAL, la gamma di complementi nutrizionali a base di ferro orale leader del mercato nutraceutico italiano. L'accordo è stato firmato con Laboratorios Ariston (azienda fondata nel 1949 e presente in tutta l'America Latina) e riguarda la distribuzione in Argentina.

"L'accordo, che si affianca all'ormai consolidata presenza in Brasile e alle più recenti partnership in Bolivia e Messico, prevede anche importanti prospettive future - commenta il consigliere delegato di PharmaNutra Carlo Volpi - Contiamo infatti di ampliare la collaborazione con Laboratorios Ariston anche ad altri prodotti della nostra azienda e ad altri paesi sudamericani. Iniziare con il nostro prodotto più noto e riconosciuto è solo il primo passo di un percorso lungo e ricco di soddisfazioni".