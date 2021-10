PharmaNutra, nuovi accordi commerciali in quattro Paesi esteri

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 10:00

(Teleborsa) - PharmaNutra ha stipulato tre nuovi contratti per la distribuzione all'estero dei prodotti a marchio SiderAL e Cetilar.

Il primo accordo è stato raggiunto con il partner thailandese American Taiwan Biopharm (ATB), azienda fondata alla fine del 2000 e attualmente tra le più importanti del Sud Est asiatico, che si occuperà della distribuzione di Cetilar® Crema in Malesia e Singapore. La stessa ATB commercializzerà i prodotti SiderAL® Forte e SiderAL® Folic in Vietnam, territorio con una forte presenza di casi di carenza di ferro, tanto che si stima che il 53% delle donne in gravidanza siano affette da questa problematica.

Un agreement su più fronti, quindi, che riguarda i due brand di punta di PharmaNutra e che consolida ulteriormente il rapporto commerciale di successo, iniziato nel 2019 con la distribuzione dei prodotti Cetilar® in Thailandia.

Il secondo accordo, firmato con Argon Drug Store, riguarda la distribuzione e la vendita di quattro prodotti a marchio SiderAL® in Giordania: SiderAL® Gocce Int., SiderAL® Bimbi, SiderAL® Forte e SiderAL® Folic. Anche in questo caso si tratta di un Paese con una forte incidenza di carenza di ferro, soprattutto tra i bambini sotto i cinque anni di età (1 su 3).