(Teleborsa) - PharmaNutra, azienda nutraceutica specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, comunica che in data odiernaha disposto con proprio avviso l'delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, a partire dal 15 dicembre 2020.Con il medesimo avviso, Borsa Italiana ha attribuito altresì alle Azioni della Società la qualifica STAR. Dalla medesima data del, le Azioni della Società saranno pertanto negoziate sul MTA - Segmento STAR, e verranno contestualmente escluse dalle negoziazioni sul mercato AIM Italia.Si ricorda che le Azioni mantengono il medesimogià attribuito in sede di ammissione sul mercato AIM Italia.Il prospetto informativo, relativo all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società sul MTA - Segmento STAR, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Pisa, Via delle Lenze, 216/b nonché sul sito internet della Società.La Società è assistita da:. in qualità di Sponsor ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sul MTA - Segmento STAR; Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato è il consulente legale dell'operazione; BDO Italia S.p.A. è la società di revisione., Presidente di PharmaNutra, ha così commentato: "E' davvero un piacere, oltre che un onore, poter celebrare il passaggio di PharmaNutra dal listino AIM Italia al segmento STAR di Borsa Italiana, avvenuto a soli tre anni dalla prima quotazione. È una tappa fondamentale della nostra storia, un momento chiave che consentirà alla nostra azienda di beneficiare di una platea più ampia di investitori internazionali e, contestualmente, di essere più competitivi e attrattivi nel settore in cui operiamo. Entrare nel mercato principale presuppone il rispetto di requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, corporate governance e liquidità: aspetti che caratterizzano da sempre PharmaNutra, che ambisce a diventare un player quotato di riferimento per il mercato"., CEO di Pharmanutra, ha dichiarato: "Il passaggio al segmento STAR del mercato MTA rappresenta un passo importante di un lungo percorso di crescita di valore iniziato con il programma Elite, grazie al quale l'azienda ha potuto continuare a svilupparsi in maniera eccellente. Stiamo entrando in un mercato che PharmaNutra reputa molto più coerente e sensibile alle proprie vicende aziendali, e questo ci permette di trasferire nel migliore dei modi possibili i valori che stiamo accumulando durante l'esecuzione dei nostri drive di crescita".