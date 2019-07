PharmaNutra brinda al forte incremento delle vendite

(Teleborsa) - Primo semestre brillante per PharmaNutra S.P.A., con vendite a doppia cifra. L'azienda farmaceutica toscana ha chiuso il periodo al 30 giugno 2019 con un incremento di vendite a volumi del 12% sul mercato italiano e dell'11% sui mercati esteri.



"Questi dati sono la conferma di un lavoro pluriennale di ricerca e sviluppo, nonché di investimenti in attività brevettuali concesse oltre a 8 nuovi brevetti in pending, destinati alla protezione intellettuale dei nostri prodotti - ha dichiarato il Vicepresidente di PharmaNutra S.p.A., Roberto Lacorte - . Sono risultati che ci stimolano a proseguire nella ricerca, per garantire i più elevati standard qualitativi al mercato, rafforzando la posizione di leadership detenuta nel settore degli integratori alimentari e sviluppando ulteriormente la nostra presenza sui mercati esteri".



Su di giri il titolo quotato all'AIM Italia: +1,48%.

