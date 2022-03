PharmaNutra, Alantra conferma Buy su outlook positivo

(Teleborsa) - Alantra ha abbassato a 85 euro (da 95 euro) il suo prezzo obiettivo su PharmaNutra, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, mantenendo il giudizio sul titolo a "Buy". La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha approvato il bilancio 2021, che si è chiuso con ricavi netti consolidati pari a 68,1 milioni di euro (+20,7% rispetto al 2020), un margine operativo lordo consolidato escluse le componenti non ricorrenti pari a 20,1 milioni di euro (+25,3% rispetto al 2020) e un risultato netto consolidato escluse le componenti non ricorrenti a 13,3 milioni di euro (+30,8% rispetto al 2020).

Gli analisti evidenziano che il management ha rassicurato sul fatto che la società ha un'esposizione limitata a Russia e Ucraina. Inoltre, considerando l'impennata dei prezzi delle materie prime e dell'energia, l'azienda ha implementato molteplici misure per proteggere i propri margini: negoziazione con i fornitori; attuazione di misure di contenimento dei costi; aumento dei prezzi (sia sul canale diretto che indiretto). Guardando al futuro, ha ampliato con successo la sua rete di distribuzione internazionale, raggiungendo 6 nuovi paesi nel 2021 (Germania, Argentina, Malesia, Singapore, Vietnam e Giordania) per i suoi prodotti Cetilar e Sideral. Inoltre, è in trattative avanzate con un grande potenziale partner (presente in oltre 21.000 negozi negli Stati Uniti), che potrebbe aprire la strada a una forte espansione in Nord America.

Alantra si aspetta che la società chiuda il 2022 con ricavi per 77,6 milioni di euro, un EBITDA di 21,1 milioni di euro e un utile netto di 14,1 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 88,5 milioni di euro, 24,2 milioni di euro e 16,2 milioni di euro. Viene poi previsto un ulteriore incremento nel 2024 a ricavi per 100,9 milioni di euro, un EBITDA di 27,8 milioni di euro e un utile netto di 17,8 milioni di euro.