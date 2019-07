Pfizer-Mylan, pronto l'accordo per le aziende farmaceutiche

(Teleborsa) - Uno dei giganti del mondo farmaceutico si prepara ad una fusione importantissima della sua divisione generici. Pfizer e Mylan, gruppo specializzato in questo segmento il cui valore sfiora i 10 milioni di dollari, potrebbero annunciare la fusione già nella giornata di oggi, 29 Luglio.



L'operazione verrà effettuata con uno scambio interamente in azioni, con la creazione di una joint venture sui farmaci generici che controllerà marchi come Lipitor e il Viagra. Gli azionisti di Mylan riceveranno il 40% del capitale della nuova entità, mentre Pfizer otterrà compensazioni per quasi 12 miliardi di dollari per l'indebitamento del Gruppo rilevato.





