Pfizer festeggia accordo con Arena Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Effervescente Pfizer, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,54%.

Il titolo festeggia l'accordo definitivo stipulato per acquisire Arena Pharmaceuticals, società biofarmaceutica californiana che sviluppa potenziali terapie innovative per il trattamento di diverse malattie immuno-infiammatorie. Secondo i termini dell'intesa, Pfizer acquisirà tutte le azioni in circolazione di Arena per 100 dollari per azione in una transazione interamente in contanti per un valore totale di circa 6,7 miliardi di dollari.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società farmaceutica statunitense con sede a New York, fondata nel 1849, che fa peggio del mercato di riferimento.



Tecnicamente, Pfizer è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 56,12 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 58,41.