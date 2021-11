Pfizer alza le stime: ricavi da vaccino per 36 miliardi di dollari nel 2021

Martedì 2 Novembre 2021, 13:15

(Teleborsa) - L'azienda farmaceutica statunitense Pfizer si aspetta ricavi per 36 miliardi di dollari dal suo vaccino contro la Covid-19 (Comirnaty) nel 2021, contro una stima precedente per 33,5 miliardi di dollari, grazie ai nuovi contratti di fornitura siglati negli scorsi mesi. Lo ha comunicato all'interno della nota che riporta i risultati finanziari per il terzo trimestre 2021, alla luce dei quali ha aumentato le previsioni per l'intero anno per i ricavi e l'utile per azione. Ora Pfizer si attende ricavi compresi tra 81 e 82 miliardi di dollari nell'esercizio (in precedenza tra 78 e 80 miliardi) e un utile per azione diluito rettificato da 4,13 a 4,18 dollari (in precedenza tra 3,95 e 4,05).

"Continuo a essere molto soddisfatto dell'andamento della nostra attività nel 2021, inclusi ed esclusi i contributi significativi di Comirnaty ai nostri risultati - ha detto il CFO Frank D'Amelio - Oltre ad aumentare le nostre aspettative per i ricavi e per l'utile per azione (EPS) rettificato includendo Comirnaty, stiamo anche aumentando il punto medio del nostro intervallo di guidance per l'EPS rettificato escluso il contributo del vaccino per il secondo trimestre consecutivo, a dimostrazione della nostra capacità di attuare le nostre strategie più ampie al di là del vaccino".

I ricavi del terzo trimestre 2021 sono stati di 24 miliardi di dollari, in crescita del 134% rispetto allo stesso periodo del 2020. Escludendo il vaccino contro la Covid-19, i ricavi sono cresciuti del 7% a 11,1 miliardi di dollari. Il vaccino ha quindi generato vendite per 13 miliardi di dollari nel trimestre, contro aspettative per 10,88 miliardi di dollari (secondo dati Refinitiv). L'utile per azione diluito nel periodo è stato di 1,42 dollari, quello diluito rettificato di 1,34 dollari (contro, rispettivamente, 0,26 dollari e 0,59 dollari nello stesso periodo del 2020).