Pfizer acquisirà Global Blood Therapeutics in deal da 5,4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Pfizer ha siglato un accordo definitivo in base al quale acquisirà Global Blood Therapeutics (GBT), una società biofarmaceutica dedicata alla scoperta, sviluppo e fornitura di trattamenti che cambiano la vita pazienti svantaggiati, a cominciare dall'anemia falciforme. Pfizer acquisirà tutte le azioni in circolazione di GBT per 68,50 dollari per azione in contanti, per un valore aziendale totale di circa 5,4 miliardi di dollari, incluso il debito e al netto della liquidità acquisita.



I CdA delle due società hanno approvato all'unanimità l'operazione. Pfizer prevede di finanziare la transazione con la liquidità disponibile. L'acquisizione integra e migliora l'esperienza di oltre 30 anni di Pfizer nel campo dell'ematologia rara e rafforza l'impegno dell'azienda nei confronti dell'anemia falciforme, apportando competenze, un portafoglio e una pipeline leader.