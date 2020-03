Petrolio, WTI torna sopra 27 dollari. Trump risponde alla richiesta di aiuto dello shale oil

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Forte recupero dei prezzi del petrolio che rimbalzano al crollo dei giorni scorsi sulle aspettative di un intervento del governo americano per provare a sanare la. I due paesi hanno scatenato una guerra dei prezzi, inondando il mercato di forniture, proprio mentre la pandemia da coronavirus sta rallentando la domanda.L'potrebbe dunque soccorrere il settore oil, acquistando, attraverso il dipartimento dell'Energia statunitense, un totale di 77 milioni di barili di oro nero, al fine di accrescere le scorte di emergenza.Parlando a Fox Business, ilha detto che chiederà al presidente americano Donald Trump di avanzare la richiesta di fondi al Congresso USA per fare ancora più acquisti di petrolio.Nel frattempo, ilguadagna il 6,19% a 26,78 dollari al barile, dopo essere volato fino al massimo di 27,49 dolari, mentre ilsi mostra in progresso del 5,83%, a 30,13 dollari al barile.