Petrolio, Up: consumi in calo nel 2019

(Teleborsa) -, con una. Lo comunica l', specificando che i(benzina+gasolio) che nell'intero 2019 sono risultati pari a 31,1 milioni di tonnellate, con un decremento dell'1%, mentre nel solo mese di dicembre, con un giorno lavorativo in più, sono risultati pari a 2,6 milioni di tonnellate., mentre la benzina venduta sulla rete un calo dello 0,8%; ilNel mese di dicembre le. In particolare, quelle a(era il 41,8% a dicembre 2018), mentre quelledel totale (era il 46% a dicembre 2018).Quanto alle altre alimentazioni, nel mese considerato il; la benzina venduta sulla rete ha mostrato un incremento dello 0,2%;, mentre il gasolio venduto sulla rete un decremento dello 0,8%.In merito all'anno appena chiuso, l'UP sottolinea che ", quali la ripartenza dell'occupazione in autunno, l'aumento della fiducia di consumatori e imprese e un lieve recupero della produzione industriale a novembre, ma".Inoltre, "la(+1,1% nel 2019, rispetto al 3,6% del 2018), e il conseguente, hanno determinato. Tali risultati - conclude l'UP -rispetto agli andamenti decisamente più negativi del primo semestre".