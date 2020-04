Petrolio sotto zero. Crollo storico: Wti chiude in calo del 305%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Inutile dire che si tratta delDopo essere scese per la prima volta sotto lo zero le quotazioni hanno continuato a andare giù toccando livelli mai raggiunti e inimmaginabili.Alla base di questo incredibile crollo vi è l'(domani, quelli relativi a maggio) e ilche lae i blocchi alle attività volti a limitarne la diffusione, hanno creato sul mercato.Valori del tutto fuori scala che risentono del fatto che non c'è domanda per l'acquisto dei futures sul Wti in scadenza a maggio. La caduta è iniziata oggi fin dalle prime rilevazioni quandoI futures sempre sul Wti in scadenza a giugno calano a loro volta pesantemente, ma restano a livelli più ragionevoli. Questa forte pressione sul Wti in prima consegna era già iniziata venerdì scorso, dato che gli investitori sono fortemente restii a rilevare questi contratti e le difficoltà a procedere agli stoccaggi della materia prima. A parte le problematiche tecniche, le quotazioni subiscono, inoltre, i persistenti timori su un pesante squilibrio tra offerta e domanda a causa dei blocchi di attività dovuti al Coronavirus, che la stretta ai rubinetti dei paesi esportatori non è riuscita a bilanciare nemmeno per la metà.Uno scenario che rendein quanto non riescono a tenere il passo con il crollo della domanda derivante dai lockdown imposti nelle maggiori economie per contenere il coronavirus. In sostanza. Secondo gli analisti nessuna riduzione della produzione può essere, infatti, abbastanza veloce e profonda guardando alla dinamica dei prezzi dal momento che, al di là della seduta nera, i prezzi del Wti e del Brent avevano già perso più della metà del loro valore nel 2020 con il coronavirus e la prevista recessione. Nessuno si sarebbe, tuttavia, immaginato un lunedì così nero per il greggio. Mai da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1983 i prezzi del Wti sono scesi così in basso, appesantendo l'intero settore energetico.