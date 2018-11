Petrolio, scorte USA in aumento per la decima settimana consecutiva

(Teleborsa) - Continuano a salire, per la decima settimana consecutiva, le scorte di greggio negli USA. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi sette giorni al 23 novembre 2018 sono aumentate di 3,6 milioni a 450,5 MBG, rispetto ai 446,9 MBG della scorsa settimana. Il consensus prevedeva una crescita di 0,7 milioni di barili.



Parallelamente, gli stock di distillati sono saliti di 2,6 milioni a 121,8 MBG dai 119,2 MBG della settimana precedente (le attese erano invece per un calo di 0,8 mln), mentre le scorte di benzine sono scese di 0,8 milioni a quota 224,6 MBG (il consensus era per un incremento di 0,6 milioni).



Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 2 MBG a 650,6 MBG.





