Petrolio, scorte settimanali in aumento negli USA

(Teleborsa) - Crescono le scorte di greggio settimanali negli USA.a 445,1 MBG, rispetto ai 437,1 MBG della scorsa settimana. Il consensus prevedeva un decremento di 42.000 barili.Gli stock disono calati di 0,6 milioni a 142,4 MBG dai 143 MBG della settimana precedente (le attese erano invece per -0,23 mln), mentre le scorte disono salite di 4,1 milioni a quota 259,6 MBG da 255,6 MGB (il consensus era per un incremento di 2,65 milioni).Intanto il prezzo del greggio si mostra in lieve rialzo. Il contratto sulstatunitense scambia a 52,85 dollari al barile, in crescita di 0,23 dollari al barile (+0,44%), mentre ilavanza di 0,13 dollari a 61,27 dollari.