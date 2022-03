Petrolio, rally non si ferma. Brent a 118 dollari

Martedì 22 Marzo 2022, 08:30







(Teleborsa) - Non si arresta la corsa dei prezzi del petrolio. Il Brent del Mare del Nord è salito fino a 118,40 dollari al barile, in rialzo del 2,4%, mentre il WTI americano è arrivato a toccare quota 114,48 dollari, con un guadagno del 2,1%.



A spingere ancora in avanti le quotazioni contribuisce la tensione legata alla guerra in Ucraina e le nuovi sanzioni europee alla Russia a cui si aggiunge un attacco di guerriglieri dello Yemen agli impianti dell'Arabia Saudita. Il principale produttore mondiale di greggio ha avvertito che non sarà responsabile di problemi di approvvigionamento conseguenti agli attacchi.



Sulle quotazioni di greggio pesa anche l'avvertimento lanciato venerdì scorso dall'AIE, Agenzia internazionale dell'Energia, che ha invocato un cambio di rotta per la domanda.