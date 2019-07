(Teleborsa) - Prezzo del petrolio in lieve ribasso in avvio di giornata. I future sul barile Wti con scadenza agosto trattano in area 59,47 dollari rispetto ai 59,58 della precedente chiusura.



Scende ancora un po' anche il Brent a 66,43 dollari al barile. © RIPRODUZIONE RISERVATA