Petrolio prosegue rialzo e sostiene settore oil, Eni in pole nel FTSE MIB

(Teleborsa) - Prosegue la risalita delle quotazioni del petrolio, sostenuta dalle aspettative di una ripresa della domanda e di un graduale miglioramento dell'economia con l'allentamento delle misure restrittive del Covid-19 ed il progressivo riavvio delle attività in Europa dopo il lockdown.



Il contratto di giugno sul Light crude segna stamattina un forte rialzo dell'8,39% a 22,01 dollari al barile, mentre il Brent a Londra che scambia in progresso del 4,43% a 29,95 dollari/barile.



Il movimento di recupero del greggio spinge il settore oil, con Eni che in pole position nel principale paniere FTSE MIB vanta un progresso del 3,93%. Fanno bene anche Saipem +3,33% e Tenaris +3,81%.







