(Teleborsa) - Petrolio in forte rialzo sulle piazze internazionali, complice il sostegno fornito dall'Opec+, che la scorsa settimana ha trovato la quadra su un prolungamento dei tagli produttivi, che sarebbero scaduti alla fine dell'anno. A sostenere le quotazioni anche l'ottimismo per un recupero della domanda, quando il vaccino anti-Covid metterà fine alla fase di emergenza.



Il Future sul Light crude viene scambiato a 46,73 dollari al barile, in rialzo del 2,66%, mentre il Brent ha sfondato risolutamente la soglia dei 50 dollari, per la prima volta dall'inizio della pandemia, arrivando a 50,25 dollari al barile (+2,84%). © RIPRODUZIONE RISERVATA