Petrolio, i prezzi si raffreddano: barile in calo a 62 dollari

Petrolio, le quotazioni interrompono la corsa rialzista delle ultime ore che ha portato il Brent, il petrolio di riferimento europeo quotato sulla piazza di Londra, a raggiungere la vigilia la cifra record di 71 dollari al barile.

A innescare la fiammata è stato l'attacco di sabato alle raffinerie saudite. In particolare, agli stabilimenti petroliferi di Abqaiq e Khurais, di proprietà della compagnia Saudi Aramco, fra i più grandi del mondo, che hanno costretto l'Arabia Saudita a fermare oltre metà della sua produzione totale di petrolio.

In prossimità dell'avvio dei mercati in Europa, il Brent si assesta a 67,45 dollari in rialzo di quasi i oltre il 5%, mentre il Wti, il greggio americano, perde lo 0,94% a 62,31 dollari al barile.

Ultimo aggiornamento: 09:56

