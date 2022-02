Petrolio, prezzi riprendono a correre. Resta tensione crisi ucraina

Lunedì 21 Febbraio 2022, 17:00







(Teleborsa) - Tornano a salire i prezzi del greggio dopo che il Cremlino ha detto che "non ha ancora piani concreti" per un vertice tra il presidente russo, Putin e, quello degli Stati Uniti, Biden.



Nella notte, il presidente francese Emmanuel Macron aveva annunciato che i due leader politici avevano accettato "in linea di principio" la sua proposta di vedersi presto in un summit bilaterale.



Il future aprile sul WTI sale dell'1,10% a 92,07 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent guadagna l'1,27% a 94,73 dollari.





(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)