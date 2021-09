Petrolio, prezzi in salita con l'uragano Nicholas

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Prezzi del petrolio sugli scudi per l'arrivo sulle coste del Texas dell'uragano Nicholas a poche settimane dal passaggio di Ida, A fare da assist alle quotazioni di greggio contribuiscono anche le stime dell'OPEC che, nel rapporto mensile, ha alzato le previsioni della domanda a 100,8 milioni di barili al giorno nel 2022, livelli precedenti la pandemia da Covid-19.



L'organizzazione, nel suo Monthly Oil Market Report, ha sottolineato che la domanda di greggio nel terzo trimestre "si è dimostrata resiliente, supportata dalla crescente mobilità e dalle attività di viaggio, in particolare nell'OCSE", mentre l'aumento dei casi per la variante Delta "sta offuscando le prospettive della domanda di petrolio nell'ultimo trimestre dell'anno".



Intanto, il Brent londinese, scadenza novembre, tratta a 74,11 dollari al barile in rialzo dello 0,8%, mentre il WTI americano, ottobre, viaggia a 70,97 usd/bar (+0,74%) dopo aver superato i 71 dollari al barile.



(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)