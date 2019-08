Petrolio, prezzi in salita causa attacco a giacimenti sauditi

(Teleborsa) - Prezzi del greggio in rialzo dopo che nel fine settimana un gruppo di separatisti Houthi yemeniti ha attaccato un giacimento nell'Arabia Saudita orientale. Ad aggravare la situazione è anche l'attesa di segnali di un eventuale allentamento delle tensioni commerciali tra USA e Cina.



Intorno alle 11,20 si registra uno scambio in rialzo di 53 centesimi dei futures sul Brent. Circa 0,9%, a 59,17 dollari il barile. Il greggio Usa invece guadagna 44 centesimi, pari allo 0,8%, a 55,31 dollari il barile.



"Sembra che il mercato stia incorporando nuovamente nei prezzi un premio per il rischio geopolitico dopo gli eventi del fine settimana, ma il fenomeno potrebbe non durare se non si verifica effettivamente un'interruzione delle forniture", osserva Giovanni Staunovo, analista di UBS. © RIPRODUZIONE RISERVATA