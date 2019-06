Petrolio, prezzi in risalita su incidente Oman. WTI sopra 52 dollari al barile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Torna a salire il prezzo deldopo la brusca frenata di ieri. Il, mentre i future sul, in aumento dell'1,73%. Il balzo delle quotazioni arriva dopo laLadella Marina Militare americana di stanza nel Golfo Persico ha dato notizia stamattina di un, in prossimità dello. Una delle navi, lache viaggiava carica di metanolo dall'Arabia Saudita a Singapore, ha riportato dei danni., anche se, ma l'incidente potrebbe portare ad una escalation delle tensioni fra USA e Iran.I prezzi del greggio avevano segnato un calo di oltre il 2% ieri sulla scia delle prospettive di unae per, nonostante le aspettative di un protrarsi dei tagli alle forniture da parte dell'Opec.Nei giorni scorsiavevaper la crescita della domanda globale relative al 2019 e per la produzione Usa di greggio.