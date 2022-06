Petrolio, prezzi in risalita. Brent passa di mano a 115 dollari

Martedì 21 Giugno 2022, 08:45







(Teleborsa) - Continua la risalita dei prezzi del petrolio dopo la volatilità registrata nelle sedute precedenti mentre persiste l'elevata incertezza sulle prospettive e di offerta e di domanda globali.



Sui mercati delle materie prime, il barile di Brent, il greggio di riferimento del Mare del Nord, guadagna lo 0,6% a 114,84 dollari, dopo aver testato quota 115 dollari. Il West Texas Intermediate (WTI) sale dello 0,8%, negli scambi dell'after hours, a 111,4 dollari.



Di ieri la notizia che la Russia è diventata il principale fornitore di petrolio della Cina, sorpassando anche l'Arabia Saudita, a seguito delle sanzioni di USA ed Europa per l'invasione dell'Ucraina.



Forniture che offrono anche un cospicuo sconto di prezzo e che hanno totalizzato 8,42 milioni di tonnellate, secondo i dati diffusi dall'Amministrazione generale delle Dogane cinese, con un aumento del 55%. Un volume che ha scalzato l'Arabia Saudita dal primo posto con esportazioni per 7,82 milioni di tonnellate, in aumento del 9%.









(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)