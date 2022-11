Petrolio, prezzi in rialzo. WTI verso 79 dollari al barile

Mercoledì 30 Novembre 2022, 09:00







(Teleborsa) - Prezzi del petrolio in rialzo sui mercati asiatici sulla scia de calo settimanale delle scorte di greggio negli Stati Uniti, secondo i dati API.

Oggi pomeriggio sono attesi i dati ufficiali dalla Energy Information Administration degli USA.



Tuttavia sullo sfondo restano le preoccupazioni per il calo della domanda cinese e il rallentamento della crescita economica globale.



Nel frattempo, i futures sul Light Crude WTI mostrano un rialzo dello 0,77% a 78,98 dollari al barile, mentre i derivati sul Brent segnano un incremento dello 0,69% a 83,5 dollari.

Il mercato osserva anche l'imminente riunione dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e dei suoi alleati, tra cui la Russia, ovvero l'OPEC+. I rappresentanti dei tredici membri dell'Organizzazione dei Paesi produttori, guidati dall'Arabia Saudita, insieme ai dieci alleati capitanati dalla Russia, si ritroveranno domenica, mentre si intensificano le speculazioni su nuovi possibili tagli alla produzione, per sostenere il prezzo del greggio.