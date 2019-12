Petrolio, prezzi in rialzo. Vertice Opec a Vienna

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo le quotazioni di greggio nel giorno in cui si riunisce l'Opec, a Vienna. Il vertice con Russia ed altri paesi produttori, il gruppo conosciuto come Opec+, si terrà domani.



Dal vertice sono attesi maggiori tagli alla produzione di oro nero, nel tentativo di sostenere i prezzi ed evitare un eccesso di offerta il prossimo anno.



Nel frattempo, il future sul Brent londinese scambia in rialzo a 56,99 dollari al barile (+0,44%), mentre il greggio americano WTI guadagna lo 0,29% a 58,6 usd/bar.





