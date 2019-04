Petrolio, prezzi in forte calo su ipotesi aumento produzione OPEC

(Teleborsa) - Forte correzione al ribasso per i prezzi del petrolio. Il WTI americano sta lasciando sul terreno quasi 4 punti percentuali scivolando a 62,73 dollari al barile. Stessa performance negativa per il Brent londinese che accusa una flessione del 3,64% a 70,95 dollari.



A innescare le vendite di greggio la possibilità che i paesi OPEC potrebbero aumentare la produzione per compensare il taglio dell'import iraniano, dopo che il Presidente USA, Donald Trump, ha dichiarato di aver chiesto al Cartello di tenere i prezzi bassi. "I dati sull'inflazione sono bassi, i prezzi della benzina cominciano a scendere. Ho chiamato l'OPEC e ho detto loro "dovete portare i prezzi giù, dovete portarli giù ora". © RIPRODUZIONE RISERVATA