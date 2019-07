Petrolio, prezzi in fiamme su escalation tensioni in Medio Oriente

(Teleborsa) - Quotazioni di greggio in salita sostenute da fattori geopolitici che hanno innescato spinte rialziste.



A pesare sul sentiment degli investitori sono i timori che il sequestro iraniano della petroliera inglese, avvenuto la scorsa settimana, possa portare a delle interruzioni nell'offerta proveniente dal Golfo Persico, considerata crocevia dei traffici marittimi di petrolio.



Il barile di Brent, referente europeo dell'oro nero, registra un innalzamento del prezzo a 63,16 dollari, in aumento dell'1,19%.

Stesso trend rialzista per il WTI americano che si si attesta a quota 56,27 dollari, con un progresso dell'1,17%.



