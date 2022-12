Petrolio: prezzi in calo, focus su riserve USA

(Teleborsa) - Prezzi del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime. Il barilecon consegna a febbraio è scambiato a 77,9 dollari con una flessione dell'1,23% mentre quello di, stessa scadenza, passa di mano a 83,1 dollari con una contrazione dell'1,02%.A pesare sulle quotazioni di greggio contribuiscono i timori che l'idopo la sua riapertura possa ostacolare la ripresa economica del Paese proprio mentre le economie occidentali entrano in recessione. La riapertura dell'economia cinese è un segnale positivo per il mercato del petrolio, poiché il Dragone è il più grande importatore di oro nero al mondo, tuttavia le aspettative di un aumento della domanda potrebbero essere disattese dalle difficoltà che il paese sta affrontando con l'aumento delle infezioni Covid.Possibili ripercussioni sulla domanda di prodotti energetici si ipotizzano anche dall'entrata in recessione di alcune economie occidentali. Il, nei giorni scorsi ha avvisato che l'Eurozona si trova ad affrontare una "situazione economica molto difficile" che metterà alla prova individui e imprese.Sullo sfondo c'è poi l'avvertimento dellache intendeagli Stati che rispettano il tetto di prezzo del G7, avviato all'inizio di dicembre.I riflettori degli investitori restano puntati anche sul dato odierno relativo alle, rilasciati dall'(EIA), preceduto ieri da quello pubblicato dall'(API) secondo cui gli stock di greggio sono calati di 1,3 milioni di barili nella settimana chiusa il 23 dicembre. Va ricordato che negli Stati Uniti, colpiti in gran parte dalla tempesta invernale, diverse raffinerie sono state messe fuori uso.