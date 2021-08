Petrolio, prezzi ancora in salita. Occhi su Opec+

1 Minuto di Lettura

Martedì 24 Agosto 2021, 11:45







(Teleborsa) - I prezzi del petrolio continuano la salita intrapresa la vigilia rimbalzando dalle forti perdite registrate nella scorsa ottava. Il contratto sul Light crude statunitense risale dello 0,91% a 66,24 dollari al barile, mentre il Brent londinese avanza dell'1,05% a 69,47 usd/bar.



Gli occhi degli investitori sono puntati sul meeting dell'Opec+ che si riunirà di nuovo il 1° settembre per decidere il da farsi, dopo il rinvio della riunione di luglio.



A fare da assist alle quotazioni di greggio contribuisce l'approvazione della Fda al vaccino anti-covid Pfizer-Biontech che alimenta le aspettative di un aumento del tasso di vaccinazione e di conseguenza di una ripresa di domanda di carburante in scia ai viaggi di ritorno in ufficio, in autunno, da parte dei lavoratori dopo che molte aziende e agenzie governative probabilmente applicheranno i mandati sui vaccini.



