Petrolio poco mosso. EIA segnala aumento scorte USA inferiore attese

(Teleborsa) - Aumentano meno del previsto le scorte settimanali di greggio in USA. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio, negli ultimi sette giorni al 20 marzo 2020, sono salite di circa 1,6 milioni a 455,4 MBG. Il consensus prevedeva un aumento di 2,8 milioni di barili.



Gli stock di distillati hanno registrato un calo di appena 0,7 milioni a 124,6 MBG, contro attese per -1,9 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato una forte riduzione di 1,5 milioni a quota 239,3 MBG (era atteso -0,7 milioni).



Le riserve strategiche di petrolio restano ferme a 635 MBG.



Poco mosso il prezzo del greggio. Il contratto sul Light Crude statunitense scambia a 23,9 dollari al barile, in ribasso dello 0,41%, mentre il Brent registra un decremento dello 0,58% a 27,04 dollari.







