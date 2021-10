Petrolio, Opec+ va avanti con rialzi graduali. Brent oltre 81 dollari

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - L'Opec+ ha trovato l'accordo per un aumento graduale della produzione di greggio di 400.000 barili al giorno per novembre, come stabilito lo scorso luglio. Alla vigilia del meeting odierno si erano diffusi rumors su un possibile aumento dell'output dopo gli aumenti del prezzo del greggio degli ultimi giorni. Oggi, il comitato Opec+, aveva raccomandato di mantenere il graduale incremento come previsto.



Il prossimo incontro sarà il 4 novembre secondo quanto riferito dalle agenzie internazionali.



Il Brent subito dopo le notizie sul mantenimento dei livelli produttivi già fissati nella precedente riunione ha superato gli 80 dollari al barile e quota ora a 81,53 dollari, mentre il WTI quota a 77,92 dollari al barile.