(Teleborsa) - La domanda mondiale di petrolio nel 2020 scenderà più rapidamente di quanto previsto in precedenza e, il prossimo anno, il recupero avverrà in tempi più lenti rispetto alle stime. Questo, fa sapere l', l'effetto dell'emergenza coronavirus. Effetto che potrebbe rendere più difficile per il Gruppo e i suoi alleati sostenere il mercato del petrolio.Nel dettaglio laquest'anno, in misura, dunque, più consistente rispetto al calo di 9,06 milioni di bpd previsto un mese fa.A far peggiorare le stime, sono i nuovi focolai e l'aumento della produzione in alcuni paesi. L'Opec ha anche tagliato lae vede il370 bpd in meno rispetto alle previsioni del mese scorso."I rischi – avverte l'Opec – restano elevati e puntano al ribasso soprattutto in relazione allo sviluppo dei casi di Covid 19 e di potenziali vaccini". Inoltre il "crescente uso delloe delle videoconferenze sta contribuendo a limitare i livelli di carburante utilizzato".La revisione al ribasso è legata alla. Il cartello dei paesi produttori stima che l'impatto negativo sulla domanda petrolifera in Asia si protrarrà per i primi sei mesi del 2021.