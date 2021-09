Petrolio, Opec stima forte crescita domanda nei prossimi anni

1 Minuto di Lettura

Martedì 28 Settembre 2021, 17:45







(Teleborsa) - Con l'economia globale in ripresa dalla pandemia, la domanda di petrolio registrerà una significativa crescita nei prossimi anni. E' quanto prevede l'Opec nel World Oil Outlook 2021 stimando un aumento concentrato nel primo decennio a cui seguirà un andamento stabile a partire dal 2035.



L'utilizzo del petrolio aumenterà di 1,7 milioni di barili al giorno nel 2023 a quota 101,6 milioni, un'espansione che, dopo la crescita per gli anni 2021 e il 2022, riporterà la domanda sopra il tasso pre-pandemico del 2019.

"L'energia e la domanda di petrolio hanno ripreso significativamente nel 2021 dopo il massiccio calo del 2020" - ha scritto il segretario generale dell'Opec Mohammad Barkindo - nella prefazione al rapporto. "Nel lungo termine è prevista un proseguimento dell'espansione".



La stima del Cartello è che la domanda raggiunga i 103,6 milioni di barili/giorno nel 2025 ed i 107,9 milioni nel 2035. Per soddisfare questi livelli di domanda - ha aggiunto Barkindo - saranno necessari enormi investimenti, senza i quali "sono possibili in futuro situazioni di volatilità e di mancanza di energia" e questo "non è nell'interesse dei produttori e dei consumatori".