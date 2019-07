Petrolio: Opec Plus estende tagli alla produzione

(Teleborsa) - L'Opec Plus ha approvato l'estensione dei tagli alla produzione di petrolio per altri nove mesi. L'intervento, spiega una nota Opec, si protrarrà fino al 31 marzo 2020.



Nel comunicato non si fa riferimento alla quantità di barili di petrolio ma si richiamano le decisioni prese a dicembre 2018 quando i Paesi produttori decisero di ridurre la produzione di 1,2 milioni di barili al giorno.



Prossimo meeting fissato per il prossimo 6 dicembre 2019.



Il Ministro del Petrolio saudita Khalid Al-Falih si è detto fiducioso, rispondendo a un giornalista, rispetto alla direzione nella quale mercato sta andando grazie alla domanda crescente e che i nove mesi di estensione concordati saranno sufficienti per permettere la riduzione delle scorte © RIPRODUZIONE RISERVATA