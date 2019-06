Petrolio, Opec e Russia vicine ad accordo di lungo periodo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sembrano essere giunti alle battute finali i colloqui tra l'. È quanto ha detto a NikkeiNovak ha annunciato chel'associazione che unisce il Cartello dei Paesi esportatori di petrolio ad una serie di altri Paesi produttori esterni, come la Russia,Lunedì scorso, in vista di questo appuntamento – nel quale, storicamente, la Russia e l'Arabia Saudita stabiliscono la loro posizione prima del resto del gruppo, indicando così la strada al cartello petrolifero –. Tema al centro della discussione sono iGià da inizio anno, come concordato dai 25 paesi dell'Opec Plus alla fine del 2018, è stato effettuato unTuttavia, secondo Nikkei, non è certo che la Russia acconsenta a un'ulteriore riduzione della produzione.Giovedì scorso l'Opec ha tagliato le sue previsioni di crescita della domanda globale di petrolio a causa delle dispute commerciali e ha sottolineato il rischio di un'ulteriore riduzione della produzione.