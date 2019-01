Trivelle, Bonelli: «Di Maio ha autorizzato ricerche petrolifere nel mar Ionio»

Ultimo aggiornamento: 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera a nuove trivellazioni nel mare di fronte alla Puglia e alla Basilicata. E' del 31 dicembre 2018 la pubblicazione sul Buig (Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle geo risorse) dell'autorizzazione a 3 nuovi permessi di ricerche petrolifere nel mar Ionio di fronte alle coste di Puglia e Basilicata, firmata dal ministro per lo Sviluppo economico luigi di Maio. Il permesso riguarda una superficie complessiva di 2200 km/q a favore della società americana Global Med, con sede legale in Colorado, Usa. Lo rende noto Angelo Bonelli, ex coordinatore dei Verdi che precisa: «La ricerca autorizza l'uso dell'air gun, le bombe d'aria e sonore, che provocano danni ai fondali e alla fauna ittica è il regalo di Luigi Di Maio alla Puglia e alla Basilicata dopo Ilva e le autorizzazioni alla Shell rilasciate dal ministero dell'Ambiente».«Con la legge di Bilancio Luigi Di Maio - prosegue l'esponente dei Verdi - avrebbe potuto abrogare l'art. 38 della legge Sblocca Italia, voluta da Renzi che consente di unificare l'autorizzazione di ricerca con la concessione ad estrarre idrocarburi, ma come ha fatto con Ilva ha confermato per intero quello che ha fatto il precedente Governo. Ricordo che il 10 dicembre il ministero dell'Ambiente ha rilasciato in un solo giorno 18 pareri favorevoli di ottemperanza alla ricerca di idrocarburi in modo particolare nel mare Adriatico, permessi che per il ministro Costa erano un atto dovuto».«Sempre il ministero dell'Ambiente - dichiara l'ecologista - attraverso la commissione tecnica Via ha dato ben 3 pareri favorevoli, riformulati a novembre scorso, alla ricerca petrolifera da parte della Shell in terraferma su ben 347 km/q con ricerca sismica attraverso geofoni attivati da cariche esplosive, nelle aree comprese nel Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese. M5S ha usato l'ambiente come strumento di propaganda elettorale e riempie l'Italia di trivelle con una politica energetica fossile: chiedere scusa a chi li ha votati e dire vi abbiamo ingannati non sarà mai troppo tardi» conclude Bonelli.Da parte sua, il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha detto: «Impugneremo le nuove autorizzazioni rilasciate dal Mise a cercare idrocarburi nel Mar Ionio. Ci siamo sempre battuti in difesa del nostro mare, e continueremo a farlo».