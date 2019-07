Petrolio in rialzo sulla scia di scontri Iran-Usa

(Teleborsa) - Continua il rialzo dei prezzi del petrolio sui mercati asiatici a causa dello scontro Usa-Iran.



li Stati Uniti hanno infatti reso noto di aver distrutto un drone iraniano nello Stretto di Hormuz, circostanza subito smentita da Javad Zarif ministro degli Esteri iraniano. L'esponente dello stato arabo ha risposto di non avere "informazioni riguardo a perdite di droni".



Il barile di Brent , referente europeo dell'oro nero, vede un innalzamento del proprio prezzo a 62,56 dollari, in aumento dell'1,02%.

Stesso trend per il Wti , il referente americano, che si si attesta a quota 55,68 dollari, subendo un rialzo dello 0,69%.



