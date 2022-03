Petrolio in rialzo con dati EIA su scorte, Opec+ mantiene la rotta

(Teleborsa) - Il petrolio prosegue gli scambi in rialzo sulle piazze internazionali delle commodities, scontando una riduzione delle scorte USA superiore al previsto, mentre dal vertice dell'Opec Plus in videoconferenza non arrivano segnali di un aumento più deciso dell'output. Il Light Crude statunitense scambia al Nymex in rialzo del 3,2% a 107,55 dollari al barile, mentre il Brent registra all'IPE di Londra un incremento del 3% a 113,5 dollari.

Il segretario generale dell'OPEC Mohammad Barkindo, pur ribadendo che il cartello resterà vigile sugli sviluppi internazionali, ha affermato che i partecipanti all'OPEC+ - compresa la Russia - dovrebbero "mantenere la rotta" e confermare un aumento produttivo limitato a 432 mila barili anche a maggio, una strategia decisa e portata avanti sin dal mese di luglio 2021.

Frattanto, le scorte di greggio in USA sono diminuite più del previsto. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 25 marzo 2022, sono scesi di circa 3,4 milioni di barili a 409,9 MBG, contro attese per un decremento di circa 1 milione.

Gli stock di distillati hanno registrato una crescita di 1,4 milioni a 113,5 MBG, contro attese per un calo di 1,5 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un incremento di 0,8 milioni a quota 238,8 MBG (era atteso un calo di 1,7 milioni). Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 3 milioni a 568,3 MBG.