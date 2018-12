Petrolio in rally. Svolta storica: il Qatar lascia l'OPEC

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Notizia che provoca immediate reazioni su mercati internazionali dove il prezzo delLe quotazioni di un(Light crude) sono schizzate a quasi, mentre ilIl Qatar abbandonerà il cartello dei maggiori produttori guidato dall'Arabia Saudita. Lo ha annunciato a sorpresa il Ministro dell'energia Saad al-Kaabi in una conferenza stampa a Doha.La decisione arriva dopo ben, precisamente dalla sua costituzione nel 1961, e risponde a diverse. Il Qatar - ha precisato il ministro -in quanto è già il maggior produttore mondiale di LNG, anche se proseguirà anche la produzione di petrolio.In realtà, la scelta di Doha risponde anche alle, che continua a muovere le fila del mercato petrolifero a scapito degli altri produttori.