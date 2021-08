Petrolio in calo: uragano Ida perde forza ma si attende stima danni

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Il petrolio risente oggi di qualche realizzo dopo la corsa dei giorni scorsi: Il Light Crude cede lo 0,54% a 68,37 dollari al barile, mentre il Brent lima lo 0,15% a 72,59 USD/b. Il greggio aveva corso molto la scorsa settimana in vista dell'arrivo dell'Uragano Ida sulle coste della Louisiana.



Quanto ha toccato terrà l'uragano è stato degradato a categoria 4 ed ha poi continuato a perder forza nell'arco delle ultime ore, passando a 3 e poi a 2. Nonostante questo il Presidente Joe Biden ha approvato la concessione dello Stato d'emergenza alla Louisiana, che è stata sommersa dall'acqua e circa 1 milione di persone si trovano senza corrente elettrica.



Tornando al greggio, nonostante la perdita di forza dell'uragano, quando ha toccato terra, la sua violenza paragonata a quella distruttiva di Katrina potrebbe aver causato danni permanenti alle infrastrutture produttive nel suo passaggio sul Golfo del Messico.



Secondo l'ultimo aggiornamento dell'US Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), attualmente, sono stati chiusi impianti di produzione di greggio per 1,74 milioni di barili al giorno, pari a circa il 96% della produzione di petrolio del Golfo, e oltre 2 milioni di barili di gas, pari al 93,75% della produzione dell'area. A causa dell'uragano sono state evacuate 288 piattaforme il 51%dle totale.