Petrolio in caduta libera, pressioni su domanda con lockdown

(Teleborsa) - Si muovono in decisa flessione i prezzi del petrolio, penalizzati dalla prospettiva di una domanda in contrazione a causa dei lockdown decisi dai vari Paesi, dopo il continuo aumento dei casi di coronavirus in tutta Europa e negli Stati Uniti.



A ciò si aggiunge la notizia data dalla National Oil Corp, la maggiore compagnia petrolifera libica, controllata dallo Stato, che la produzione arriverà a un milione di barili al giorno entro le prossime quattro settimane, un incremento superiore a quanto atteso dagli analisti. Anche l'Opec+, dopo i tagli dell'output decisi nei mesi scorsi, da gennaio 2021 dovrebbe incrementare la produzione di 2 milioni di barili al giorno.



Frattanto, il WTI per consegna dicembre è scambiato a 38,95 dollari al barile (-0,46%) mentre il Brent nella stessa scadenza è scambiato a 39, 02 (-4,67%).



(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA