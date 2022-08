Petrolio, Goldman Sachs: prezzi elevati anche con choc economia

(Teleborsa) - I prezzi del greggio non si abbasseranno in modo significativo, nonostante le crescenti pressioni recessive sull'economia globale. Lo affermano gli analisti di Goldman Sachs in un nuovo report sul tema. È vero che i prezzi del Brent sono diminuiti del 25% dall'inizio di giugno, spinti dalla bassa liquidità commerciale e da un crescente numero di preoccupazioni: recessione, politica cinese zero-Covid e settore immobiliare, rilascio delle riserve strategiche statunitensi e produzione russa in ripresa ben al di sopra delle aspettative. Tuttavia, la banca d'affari ritiene che "le ragioni per un aumento dei prezzi del petrolio rimangano forti, anche supponendo che tutti questi shock negativi si manifestino, con il mercato che rimane in un disavanzo maggiore di quanto ci aspettassimo negli ultimi mesi".

L'analisi mette in risalto la divergenza tra i prezzi del Brent, che erano in media di $ 110/bbl a giugno-luglio, e il prezzo globale del carburante al dettaglio equivalente, a $ 160/bbl. La banca trae tre spunti da questa disconnessione: l'aspetto positivo è che fino al recente crollo i prezzi al dettaglio si sono avvicinati alle previsioni nonostante tutte le attuali incertezze macro; gli aspetti negativi sono che lo scollamento tra i prezzi al dettaglio e del Brent è molto più ampio delle attese e che la previsione sui prezzi al dettaglio non ha portato a una distruzione della domanda sufficiente per porre fine al deficit.

Goldman Sachs continua a pensare che il mercato petrolifero rimarrà "in deficit insostenibili a prezzi correnti". In sostanza, le continue delusioni nell'offerta si scontrano con la domanda invece supportata dalla riapertura del Covid ancora in corso e dalla sostituzione del gas con il petrolio. Ciò lascerà i mercati in deficit a tempo indeterminato ai prezzi spot correnti. "Questa è la chiave della nostra visione ancora rialzista, poiché i mercati delle materie prime devono bilanciarsi e le scorte non possono andare a zero", si legge nello studio.

Il bilanciamento del mercato petrolifero richiede ancora "la distruzione della domanda di petrolio oltre al rallentamento economico in corso, dove siamo più cauti del consenso". Ciò richiede un forte rimbalzo dei prezzi al dettaglio del carburante - il vincolo per il bilanciamento del mercato petrolifero - a prezzi equivalenti al Brent di $ 150/bbl.

Il forte ribasso dei prezzi del Brent, più elevato delle attese, può essere spiegato dall'aggravarsi della crisi energetica russa, poiché aumenta i costi di trasformazione del greggio dal suolo alla pompa in tutto il mondo, mentre crescono anche i prezzi del gas nell'UE, le tariffe di trasporto e l'utilizzo della raffinazione globale.