Petrolio, Goldman Sachs non vede fiammate dei prezzi per ora

(Teleborsa) - Dichiarazioni improntate alla cautela giungono da Goldman Sachs che non vede fiammate dei prezzi che potrebbero portare le quotazioni del greggio a scavalcare la soglia dei 60-70 dollari al barile. Tuttavia avverte che alcune situazioni di incertezza, come gli, le, lache dovrà riesaminare il patto di riduzione della produzione, potrebbero condizionare l'offerta e di conseguenza determinare l'andamento dei prezzi dell'oro nero.Le quotazioni di greggio, dopo la performance positiva del primo trimestre di quest'anno (WTI +30%, Brent +19%), hanno premuto sull'acceleratore tanto che, durante questa prima settimana di aprile, ile ilsi sono spinti, rispettivamente, oltre la soglia dei 60 dollari e 70 dollari."Abbiamo registrato un quarto trimestre particolarmente negativo, quindi a questo punto c'è da capire quanto abbiamo recuperato finora", ha dettonel corso di un'intervista concessa in occasione della 27° Conferenza mediorientale di metà anno su petrolio e gas che si tiene a Dubai. ", anche se registreremo ancora qualche rialzo".Di riflesso, ha aggiunto Currie, "" con possibili ritorni nella fascia dei 60 dollari a causa di: la crescita degli oleodotti negli Stati Uniti, la possibile fine dei tagli alla produzione da parte dell'OPEC e l'offerta crescente dai Paesi non facenti parte del cartello (non OPEC). Si tratta di elementi "che".