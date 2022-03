Ucraina-Russia, gli effetti della guerra: vola il prezzo del petrolio, gas ai massimi storici (+17%). Salgono oro e materie prime

Si annuncia una nuova giornata di forte calo per le Borse europee dopo quelli della scorsa settimana, effetto della guerra in Ucraina da parte della Russia. Sui mercati pesano i rincari delle materie prime e dell'energia mentre si discute di nuove sanzioni con il divieto di importare il petrolio russo. I future dell'Euro Stoxx 50 cedono il 2,7%. Male anche quelli di Francoforte (-2,9%) e Londra (-1,9%). In flessione anche Wall Street. Il gas avvia le quotazioni con un balzo che lo porta ai massimi storici. Ad Amsterdam in avvio di seduta il prezzo è schizzato a 225 euro al Mmbtu, con un incremento del 17%, per poi ritracciare a 216 euro (+12,2%).

Vola il prezzo del petrolio

La guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia continuano a incidere sui prezzi dell'oro e delle materie prime. Il lingotto con consegna immediata dopo aver toccato i 2.000 dollari l'oncia segna 1.980 dollari l'oncia con un rialzo dello 0,5%. Il rialzo maggiore è però del Nichel che ha visto un balzo del 16%. In tensione anche l'alluminio (+2%) e il rame (+3%). Corre il palladio che sale del 5,2 percentuali attorno ai 3.137 dollari all'oncia.

Rublo sempre più debole

Il rublo continua a indebolirsi sul dollaro mentre la Borsa di Mosca è chiusa da una settimana. La moneta russa, che prima della guerra in Ucraina trattava a 75 sul dollaro, passa di mano a 134 sul biglietto verde, con un ulteriore calo del 9%.

No fly zone sull'Ucraina, cos'è e perché potrebbe provocare una guerra mondiale. La richiesta di Zelensky e il no della Nato

Le borse asiatiche

Le Borse asiatiche chiudono in profondo rosso la prima seduta della settimana. Sui mercati pesano gli effetti sull'economia della guerra in Ucraina e le sanzioni imposte alla Russia. Nuovo balzo delle materie prime, tra cui petrolio e gas, mentre si discute su nuove sanzioni tra cui il divieto di importare il petrolio da Mosca. Tokyo in calo del 2,94%, con l'indice ai minimi in 16 mesi. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce a 114,90 sul dollaro, mentre si apprezza poco sopra a 125 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso Hong Kong cede il 3,4%, Shanghai (-2,2%), Shenzhen (-2,9%), Seul (-2,3%) e Mumbai (-2,2%).