Crolla il petrolio (-3%) dopo il balzo delle scorte Usa

Il petrolio accelera ulteriormente al ribasso a New York, colpa di un aumento inatteso delle scorte settimanali negli Stati Uniti. Il contratto luglio al Nymex scivola del 3% a 51,88 dollari al barile. Stando al governo americano, le scorte sono volate di 6,771 milioni di barili contro stime per un calo di 1,3 milioni di unità. Deludenti anche gli stock di benzina e distillati, cresciuti rispettivamente di 3,205 milioni di barili contro previsioni per un rialzo di solo 0,2 milioni di unità. Le scorte di distillati hanno registrato un aumento di 4,572 milioni di barili mentre era atteso un incremento di 0,1 milioni di barili. Questi dati seguono quelli altrettanto deludenti diffusi dal gruppo privato Api. © RIPRODUZIONE RISERVATA