Petrolio chiude sotto 50 dollari a barile. E' la prima volta dal 2017

(Teleborsa) - Chiusura in forte ribasso per il prezzo del petrolio. Il Brent ha chiuso la seduta scendendo sotto i 50 dollari al barile (49,9), per la prima volta dal 2017. Il barile Wti ha chiuso in flessione a 45,9 dollari. proposto e raccomandato un taglio di altri 1,5 milioni di barili al giorno ai paesi partner esportatori in risposta alla crisi di domanda causata dal coronavirus © RIPRODUZIONE RISERVATA